بريطانيا تدعو إلى التصدي لـ "عدوان الحكام المستبدين".. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، حلفاء بلادها الغربيين إلى التصدي إلى الأعمال العدوانية للحكام المستبدين في دول أخرى غير أوكرانيا.



وفي مقال للضيوف بصحيفة "فيلت" الألمانية بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية، كتبت السياسية المحافظة: "ينبغي علينا أن نساعد الناس على أن يدافعوا عن أنفسهم في مواجهة العدوان والأفعال الشريرة في كل مكان في العالم سواء كان ذلك في غرب البلقان أو مولدوفا أو في تايوان".

يذكر أن الحكومة البريطانية اعتادت التأكيد على أنها عازمة على قيادة الغرب في رده على الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضافت تراس: "ما يحدث في أوكرانيا يجري متابعته بدقة من قبل معتدين وحكام مستبدين، ويجب علينا أن نتأكد أنهم تلقوا الرسالة الصحيحة ومفادها بأننا لن نتردد أبدا في الدفاع عن السيادة وسيادة القانون".

وأكدت وزير الخارجية البريطانية العزم على الاستمرار في دعم أوكرانيا إلى أن تستعيد سيادتها مرة أخرى.

ويجري الاحتفال في أغلب الدول بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 في الثامن من مايو(أيار) من كل عام (والذي يوافق غداً الأحد)؛ غير أن روسيا تحتفل بهذه المناسبة وانتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية بقيادة أدولف هتلر في التاسع من نفس الشهر كل عام (الموافق بعد غد الإثنين) وذلك بإقامة استعراض عسكري ومن المتوقع أن يدلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه المناسبة بتصريحات عن الوجهة اللاحقة للحرب الروسية في أوكرانيا.