شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مجلس النواب يناقش تشريعا حكوميا بشأن "تربية الخيول العربية الأصيلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، جلساته العامة غدا الأحد، ومن المقرر أن يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

ومن المتوقع أيضا أن يحدد خلال الجلسة العامة مواعيد مناقشة 3 طلبات، مقدمة من، النائبة شيماء محمود نبيه وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير فرص عمل للشباب للقضاء على مشكلة البطالة، بينما الطلب الثاني مقدم من النائبة هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الوصول بالمكون الثقافي لجميع المحافظات والارتقاء بالذوق العام، والطلب الثالث مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل المشكلات الإدارية بقطاعات وزارة الزراعة.

كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية, الموقع في رومـــا بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

ويهدف الاتفاق إلى تحسين مستويات معيشة الفئات المستهدفة فى مناطق تنفيذ برنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية فى صعيد مصر "ستار" بمحافظات المنيا –اسيوط –سوهاج ودعم قدراتهم على مواجهة ندرة المياه ومخاطر المناخ مستقبلا.

ويقصد البرنامج إلى رفع كفاءة الأداء الزراعي وخلق بيئة زراعية مستدامة وتحسين دخول أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر الصغيرة التي لا تملك أراضي من خلال تحسين الروابط التسويقية والتكثيف الزراعي المستدام وتنمية الأعمال الريفية الصغيرة والسياسات والاستراتيجيات الشاملة والاستفادة من امكانيات النساء والشباب كموارد غير مستغلة وخلق فرص عمل لهم وتعزيز ربحيتهم.