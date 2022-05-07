لدعم البنية التحتية.. بريطانيا تتبرع بـ”287 مولدا” كهربائيا إضافياً لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 01:18 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت الحكومة البريطانية إنها ستقدم لأوكرانيا 287 مولدا كهربائيا متنقلا بالإضافة إلى 569 مولدا كانت قد تبرعت بها في وقت سابق.

وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بيان إن المولدات الجديدة تكفي لتشغيل ما يقرب من 8 آلاف منزل وسيتم استخدامها في المستشفيات والملاجئ وغيرها من الخدمات الأساسية في مواجهة الدمار المستمر في شرق أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الحكومة خففت أيضا القواعد الخاصة بدعم الوقود الأحفوري في الخارج لتعزيز إمدادات الطاقة الحيوية لأوكرانيا.

من جهة أخرى ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر اليوم السبت أن الصراع في أوكرانيا يتسبب في خسائر فادحة في بعض من أكثر الوحدات الروسية تقدما وقدرة.

وأضافت أن دبابة واحدة على الأقل من طراز تي-90 إم، الأكثر تطورا في روسيا، تعرضت للتدمير خلال القتال.

وقالت إن نحو مئة دبابة من الطراز تي-90 إم موجودة في الخدمة ضمن أفضل الوحدات الروسية تجهيزا، بما في ذلك التي تقاتل في أوكرانيا.

في السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية أمس إنها استدعت ديبوراه برونرت سفيرة بريطانيا في روسيا، واحتجت بشدة على عقوبات بريطانيا الجديدة على وسائل إعلام روسية. وقالت الوزارة في بيان إن روسيا ستواصل ردود الفعل “القاسية والحازمة” على جميع العقوبات التي فرضتها لندن.

وفرضت بريطانيا عقوبات على صحافيين وعلى مؤسسات إعلامية في وقت سابق من مايو، في أحدث حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو.