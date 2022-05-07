شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر ماسة بيضاء معروضة للبيع في مزاد بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُطرح أكبر ماسة بيضاء للبيع بالمزاد العلني في جنيف الأسبوع المقبل، ضمن عملية بيع تنفذها دار كريستيز وتضم حجرين كريمين يزن كل منهما أكثر من 200 قيراط.

وقالت دار كريستيز إن الماسة التي اشتهرت باسم "الصخرة"، وهي على شكل كمثرى وفي حجم كرة الغولف تقريباً، تزن228.31 قيراط، ومن المتوقع أن تباع بنحو 30 مليون دولار.

وقال ماكس فوسيت مدير قسم المجوهرات بدار كريستيز في جنيف لوكالة "رويترز": "غالباً مع هذه الأحجار الكبيرة، يتم التضحية ببعض من الشكل من أجل الحفاظ على الوزن".

لكنه أضاف أن هذه الماسة تتخذ "شكل كمثرى متناسق تماماً، وهي أحد أندر الأحجار الكريمة التي تُطرح في مزاد على الإطلاق".