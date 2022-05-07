شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في 16 مبنى يخلف 5 وفيات في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مديرية حالات الطوارئ في إقليم كراسنويارسك، في أقصى شرق روسيا،إن الحرائق المنتشرة في المنطقة تسببت بمقتل خمسة أشخاص.

وذكر بيان صدر اليوم عن المديرية ونقلته قناة"آر تي عربية" أن النيران اشتعلت في 15 مبنى في قرية نوفوكورسك، وفي 20 مبنى آخر في قرية نيكولسك، حيث توفي شخصان بحسب المعلومات الأولية.

ووفقا لمعطيات المديرية، اشتعلت النيران في 16 مبنى في قرية تالاجانكا بمنطقة كازاتشينسكي. وبحسب المعلومات الأولية، توفي ثلاثة أشخاص بما في ذلك طفلان.