شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شنغهاي .. إجراءات وقائية من كورونا في بكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت العاصمة الصينية بكين اليوم السبت جولة جديدة من اختبارات كوفيد-19 الجماعية ، كما أغلقت مزيد من خطوط سير الحافلات ومحطات المترو في الوقت الذي تسعى فيه لتجنب مصير شنغهاي التي يعيش الملايين من سكانها تحت وطأة الإغلاق العام منذ أكثر من شهر.

وأثارت القيود الصارمة على التنقل في شنغهاي، وهي مركز اقتصادي ومالي، مشاعر الإحباط بين سكانها وعددهم 25 مليون نسمة، كما تسببت في احتجاجات نادرة بسبب مسائل مثل الحصول على الأغذية والرعاية الطبية فضلا عن فقدان الدخل.

وفي حين سمحت السلطات لبعض السكان بالخروج في الأسابيع الماضية، يشكو السكان في أغلب الوقت من أنهم ما زال لا يمكنهم مغادرة مجمعاتهم السكنية.

وتراجعت الإصابات في شنغهاي ثمانية أيام متتالية، وتقول المدينة إن التفشي فيها تحت السيطرة الفعالة بما يسمح لها بغلق بعض المستشفيات المؤقتة التي سارعت لإقامتها عندما كانت الإصابات تزيد بأعداد كبيرة.

لكن السلطات أشارت أيضا إلى أن التخفيف الكامل للقيود ما زال بعيدا، وتحذر من التراخي في الوصول إلى هدف التخلص التام من الوباء.