فان دايك يختار أصعب مهاجم واجهه في مسيرته الكروية

وقال فان دايك في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورتس": "واجهت البرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو ، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي ، لكن هناك لاعب واحد فقط تسبب لي بالمشاكل في كرة القدم".

وتابع: "بالتأكيد هو ميسي، إنه المهاجم الأقوى والأكثر صعوبة في نظري كمدافع، إنه لاعب خارق لا يصدق، لقد كانت مهمة مراقبته في الملعب أمراً معقداً"، وأضاف: "ما قدمه ميسي ورونالدو في السنوات الأخيرة لا يصدق، لكن عند اختيار الخصم الأكثر تعقيداً، سيكون ميسي.. لقد كانت أمسية صعبة أمام ميسي حينما خسرنا في مواجهة برشلونة 0-3 في كامب نو".



وشهدت مواجهة برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2019، التي أشار لها فان دايك تسجيل ميسي هدفين، جاء أحدهما من ركلة حرة مباشرة سددها من مسافة بعيدة بنجاح في شباك النادي الإنجليزي، لكن الملفت أن ليفربول عاد من بعيد وحقق الفوز في الإياب 4-0 ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ومن ثم أحرز اللقب أمام توتنهام 2-0.

وانضم فان دايك (30) عاماً، إلى صفوف ليفربول عام 2018، قادماً من ساوثهامبتون، ومنذ ذلك الوقت لعب مع النادي الإنجليزي 94 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف، مع تحوله إلى قطعة لا تمس في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب.