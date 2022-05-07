يعقوب بوشهري يعلق على حادثة ضبط يخت يملكه بقضية تهريب خمور (فيديو)

ضبطت السلطات الكويتية، مساء الجمعة، كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادماً من إحدى الدول الخليجية، وتعود ملكيته للمشهور الكويتي يعقوب بوشهري.

وخرج بوشهري المتواجد حالياً في لندن، بمقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات" للتعليق على القضية، حيث طالب بعدم الاستعجال بالحكم على الموضوع حتى تتبين نهايته، مؤكداً ثقته بالسلطات الكويتية كافة من جهات أمنية وتحقيق.

وأضاف أن "الجميع سيعلم حقيقة الأمر لاحقاً، وأنه على استعداد للعودة إلى الكويت في الحال إن استدعى الأمر"، لافتاً إلى أنه "واثق من نفسه ويعلم ما لديه جيدا".

وأشار المشهور الكويتي إلى أنه "لن يتنازل عن حقه تجاه أي شخص يسيء إليه، مشدداً على ضرورة عدم الخوض في القضية حتى تتبين ملابساتها وحقيقتها".

وسبق أن اتُهم بوشهري في قضية "غسيل أموال المشاهير" التي بدأت في منتصف عام 2020، واتُهم بها عشرات المشاهير وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم ومنهم بوشهري.