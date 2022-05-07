الرئيس الفرنسي يتعهد ببناء جيش قوي وقادر على مواجهة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تسعى لأن يكون جيشها قويا وقادرا على مواجهة الإرهاب.



وأضاف الرئيس الفرنسي خلال كلمة في حفل تنصيبه لفترة ثانية قائلا: "سنبذل مزيدا من الجهد لنصبح دولة أكثر استقلالية لمواجهة تحديات القرن".

كما تعهد بأن يجعل "كوكبنا أفضل للمعيشة وكذلك فرنسا".

أعلن قصر الإليزيه، الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين، الإثنين المقبل.

وأوضح الإليزيه أن "هذه ستكون أول زيارة خارجية لماكرون بعد بدء فترة ولايته الثانية في العطلة الأسبوعية المقبلة".

ويلتقي ماكرون، المستشار الألماني أولاف شولتس، كـ"دليل على قوة الترابط الفرنسي الألماني".

ويعتزم شولتس المنتمي إلى الطيف الاشتراكي الديمقراطي وماكرون المنتمي إلى الطيف الليبرالي تبادل وجهات النظر حول عدة قضايا من بينها الحرب الروسية على أوكرانيا والسيادة الأوروبية، ومن المنتظر أن تتركز المحادثات على الدفاع وقضايا الطاقة.

كما سيتطرق الجانبان أيضا إلى قضايا دولية مثل علاقة الاتحاد الأوروبي مع الصين والموقف في منطقة الساحل الأفريقي.

ومن المقرر أن يتسلم إيمانويل ماكرون، السبت، منصبه رئيسا لفرنسا لولاية ثانية، بعد فوزه في الانتخابات في 24 أبريل/نيسان.

وسيكون الاحتفال الذي يفترض أن يبدأ عند الساعة 11 صباحا في قاعة الاحتفالات في قصر الإليزيه، "رصينا" و"متوافقا مع مبادئ الجمهورية".

وحصل إيمانويل ماكرون على 58,55 % من الأصوات في الجولة الثانية متفوقا على مارين لوبان التي حصلت على 41,45 % من الأصوات.

ويشارك ماكرون، الأحد المقبل، في احتفالات الذكرى السنوية لانتصار 8 مايو/أيار 1945 في الحرب العالمية الثانية، قبل سفره إلى ألمانيا.