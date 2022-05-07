شكرا لقرائتكم خبر عن «كييف» ترفض قرار برلين بحظر أعلام أوكرانيا في المظاهرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب السفير الأوكراني في ألمانيا اندري ميلنيك شرطة العاصمة الألمانية برلين بالتراجع عن الشروط الخاصة بمظاهرات وفعاليات إحياء الذكرى السنوية السابعة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية. ومن هذه الشروط، على سبيل المثال، حظر رفع أعلام روسية أو أوكرانية في الساحة أو بالقرب من 15 نصبا تذكاريا.

وكتب ميلنيك عبر موقع تويتر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة:" عزيزتي عمدة برلين فرانتسيسكا جيفي. يجب العدول عن هذا القرار المشين لشرطة برلين"، معربا عن اعتقاده بأنه يمثل صفعة لأوكرانيا ولكمة في وجه الشعب الأوكراني.

يذكر أن شروط الشرطة تتضمن أيضا حظر ارتداء الزي الرسمي أو أجزاء منه حتى بأشكال متغيرة وكذلك حظر ترديد الأناشيد أو الأغاني العسكرية بالإضافة إلى حظر إظهار الرمز اللاتيني زد(Z) الذي يستخدمه مؤيدو الحرب الروسية في أوكرانيا والذي يدل على عبارة "من أجل النصر" بالروسية.

واستثنت الشرطة من هذه الشروط المحاربين القدامى من الحرب العالمية الثانية والدبلوماسيين وممثلي وفود الدول.