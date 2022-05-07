شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسليم «أوتونيل» .. جماعات إجرامية تثير الشغب في كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد تسليم دايرو انطونيو أوسوجا، أكثر أباطرة المخدرات المطلوبين في كولومبيا، المعروف باسم أوتونيل ، إلى الولايات المتحدة، تضررت أكثر من مئة مركبة وأضرمت النيران في بعض منها في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

وعزت وزارة الداخلية الكولومبية "الأعمال الإرهابية ومحاولات الترويع" إلى جماعات مسلحة في مناطق "كوردوبا" و"بوليفار" وأنتيوكيا" وسوكري"، حسب بيان صدر أمس الجمعة.

وأعلنت عشيرة "ديل جولفو" (عشيرة الخليج)، التي كان يرأسها أوتونيل، "إضرابا مسلحا" يوم الأربعاء الماضي، حسب تقارير إعلامية، حيث تقيد جماعات إجرامية حركة المرور والتجارة وتهدد هؤلاء الذين يسافرون على أي حال.

وأعلن وزير الدفاع ديجو مولانو عن إجراءات مضادة مختلفة.

وكان قد تم تسليم أوتونيل إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي، بعد حوالي ستة أشهر من اعتقاله. ويتهم الرجل50/ عاما/ بالاتجار في المخدرات والقتل والابتزاز والخطف والتآمر وتجنيد قصر.

وتم اتهامه بالاتجار في المخدرات من قبل المنطقة الجنوبية لنيويورك وهو مدرج على قائمة أكثر المطلوبين لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية. وفي جلسة استماع أولية، دفع ببراءته.