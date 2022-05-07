شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات حاشدة في ختام حملات الانتخابات الرئاسية الفلبينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم آلاف الفلبينيين اليوم السبت مسيرات في ختام حملات الانتخابات الرئاسية الفلبينية، التي تتخذ شكل مباراة بين نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس ومحامية حقوقية، تغلبت عليه في عام 2016 .

وطبقا لأحدث استطلاعات للرأي ، فإن السيناتور السابق فرديناند "بونجبونج" ماركوس الابن، هو المرشح الأوفر حظا في السباق الرئاسي، بينما تحل نائبة الرئيس ليني روبريدو في المركز الثاني.

وبدأ بعض أنصار روبريدو- معظمهم يرتدون اللون الوردي المميز للحملة الانتخابية- في التجمع في موقع المسيرة الانتخابية على طول شارع "أيالا" في مكاتي سيتي، في الليلة السابقة. وشوهد آخرون وهم يسيرون لمدة أكثر من 12 ساعة، قبل بدء البرنامج.

وعلى بعد حوالي سبعة كيلومترات، تتخذ المسيرة النهائية للحملة الانتخابية لماركوس الابن موقعها، حيث قدمت الحافلات والمركبات جولات مجانية لأنصاره، الذين ارتدوا لوني الحملة الانتخابية، الأحمر والأخضر.

وأقام الكثيرون أيضا مخيمات في منطقة "أسيانا" الساحلية منذ الفجر.