القبض على ثلاثة مطلوبين بتهمة قتل ممرض في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، القبض على ثلاثة مطلوبين بتهمة قتل ممرض في محافظة الديوانية.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم الزركاني تمكنت قوة من مركز شرطة سومر بأمرة ضابط المركز العقيد قيصر رشيد فضلا عن عدد أخر من الضباط والمنتسبين من القاء القبض على ٣ مطلوبين وفق أحكام المادة ٤٠٦ عن قضية مقتل الممرض ماهر الخزاعي قبل أيام وذلك خلال ممارسة أمنية قامت بها لملاحقة المطلوبين".



وأضاف، انه "تم تسليمهم إلى قسم مكافحة الإجرام لغرض إكمال التحقيق معهم واحالتهم إلى القضاء".

