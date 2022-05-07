انت الان تتابع خبر فيديوهات لتحرش جماعي بفتيات في السعودية تثير غضبا كبيرا! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويظهر في مقطع فيديو، ملاحقة مجموعة كبيرة من الشبان لفتاتين ترتديان النقاب على البحر، في مشهد وصف بالهمجي.

وفي مقطع آخر من مدينة الخبر السعودية، يظهر أيضا تجمهر شبان حول فتاتين في الشارع.