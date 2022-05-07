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فيديوهات لتحرش جماعي بفتيات في السعودية تثير غضبا كبيرا!

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بغداد - ياسين صفوان - ويظهر في مقطع فيديو، ملاحقة مجموعة كبيرة من الشبان لفتاتين ترتديان النقاب على البحر، في مشهد وصف بالهمجي.

وفي مقطع آخر من مدينة الخبر السعودية، يظهر أيضا تجمهر شبان حول فتاتين في الشارع.

وأثارت الفيديوهات غضبا كبيرا وجدلا واسعا بين المتابعين، خاصة أن ظاهرة بالنساء في الشارع انتشرت مؤخرا بكثرة في المملكة العربية السعودية.

الأمر الذي دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة بحق كل متحرش مع التشهير به.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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