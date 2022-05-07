انت الان تتابع خبر توضيح جديد من التربية بشأن مواعيد الامتحانات النهائيَّة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

ذكرت وزارة التربية، اليوم السبت، أنَّ مواعيد الامتحانات النهائيَّة للعام الدراسي الحالي والتي أكملت جميع استعداداتها، ثابتة ولن يتمَّ تغييرها.

