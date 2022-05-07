خلال 24 ساعة.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بنسبة 50% في جنوب إفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في جنوب إفريقيا بنسبة تجاوزت 50% خلال 24 ساعة، وفق الأرقام الرسمية المنشورة يوم الخميس.



ورصد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، 9757 إصابة جديدة بالفيروس، أي 50% أكثر مقارنة بيوم الأربعاء الذي سجلت خلاله 6170 إصابا.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية 25,9% وهي أعلى نسبة مسجلة منذ شهور، كما توفي سبعة أشخاص جراء كوفيد في اليومين الفائتين.

وحذر مركز الابتكار والاستجابة للأوبئة في نهاية أبريل، من موجة وبائية جديدة في جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضررا في القارة من الفيروس وفق الأرقام الرسمية.

وطعّمت الدولة التي يناهز عدد سكانها 60 مليون نسمة، 45% من السكان البالغين بشكل كامل، وأحصت أكثر من 3,8 مليون إصابة وحوالي 100,350 وفاة.