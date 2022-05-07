شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اجتماع مجلس نقابة المحامين لفتح باب الترشح على منصب النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا له، مساء غدا الأحد، للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات التي تجرى على منصب النقيب، بعد وفاة النقيب الراحل رجائى عطية.

وكان يحيى التونى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أكد من قبل أن مجلس النقابة وافق خلال اجتماعه الأخير، على زيادة المعاشات القديمة بحد أدنى 1000 جنيه طبقا للضوابط والقواعد التى يحددها قانون المحاماة، مضيفا أن مجلس النقابة قرر مناقشة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب النقيب فى الاجتماع القادم للمجلس بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف يحيى التونى فى تصريحات له، أن مجلس النقابة قرر تشكيل لجنة تتولى الترتيب لحفل تأبين النقيب رجائى عطية، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس طالبوا بتوزيع لائحة النظام الداخلى للنقابة لدراستها ومناقشتها فى الاجتماع القادم.