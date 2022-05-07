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روسيا تتكبّد خسائر فادحة لوحداتها العسكرية الأكثر تقدما

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كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ 53 دقيقة

دبابة روسية مُدمرة في أوكرانيا - (Getty Images)

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية عبر حسابها على “تويتر” اليوم السبت أن الصراع في أوكرانيا يتسبب في خسائر فادحة في بعض من أكثر الوحدات الروسية تقدما وقدرة.

وأضافت أن دبابة واحدة على الأقل من طراز تي-90 إم، الأكثر تطورا في روسيا، تعرضت للتدمير خلال القتال.

وقالت إن نحو مئة دبابة من الطراز تي-90 إم موجودة في الخدمة ضمن أفضل الوحدات الروسية تجهيزا، بما في ذلك التي تقاتل في أوكرانيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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