كوريا الشمالية تطلق “قذيفة” قبالة ساحلها الشرقي

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - مايو - 2022 9:44 صباحًا

أعلن الجيش الياباني ووسائل إعلام كورية جنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا اليوم السبت.

وأفاد جيش كوريا الجنوبية بأن بيونغ يانغ أطلقت قذيفة قبالة ساحلها الشرقي، وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الجيش يعتقد أنه صاروخ باليستي.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع اليابانية على تويتر أن القذيفة يمكن أن تكون صاروخا باليستيا.

كانت الولايات المتحدة، حذّرت الجمعة، من أن كوريا الشمالية قد تجري قريبا أول تجربة نووية لها منذ 2017، وأطلقت دعوة جديدة إلى الحوار رغم الجمود الدبلوماسي الحالي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، إن بيونغ يانغ “تجهز موقع بونغيي-ري وقد تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك هذا الشهر، وهو ما سيكون تجربتها النووية السابعة”.

وأضافت: “هذا التحليل يتماشى مع التصريحات العلنية الأخيرة لكوريا الشمالية نفسها”، مؤكدة أن الإدارة الأميركية تشاركته مع حلفائها وستواصل “تنسيقها الوثيق معهم”.