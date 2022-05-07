شكرا لقرائتكم خبر عن نيو مكسيكو تستعد لرياح عاتية وموجة حرائق جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعدت فرق مكافحة الحرائق في نيو مكسيكو لمواجهة مزيج من الرياح العاتية ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة التي من المتوقع أن تؤجج حريقا تسبب في فرار الآلاف من منازلهم في الجبال والأودية بالقرب من سانتافي.

وتوقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح شديدة القوة تصل سرعتها إلى 72 كيلومترا في الساعة لتكتسح منطقة حرائق شمال نيو مكسيكو اعتبارا من اليوم السبت، مصحوبة بدرجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية ورطوبة أقل من 10 بالمئة.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية الأمريكية إن الرياح الشديدة، التي من المتوقع أن تستمر حتى أوائل الأسبوع المقبل، من المرجح أن تسرع من وتيرة انتشار حريق غابات هرميتس بيك/كالف كانيون الذي تسبب بالفعل في اشتعال النيران في أكثر من 168 ألف فدان حتى يوم الجمعة.

واشتعلت النيران في ما لا يقل عن 165 منزلا منذ اندلاع الحريق في السادس من أبريل ، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.