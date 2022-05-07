أعلنت الرئاسة الكوبية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا انفجار فندق في هافانا إلى 18 قتيلاً «حتى الآن».

ووقع انفجار كبير، يوم أمس (الجمعة)، في فندق قيد الترميم في وسط العاصمة الكوبية هافانا، أدى إلى سقوط قتلى وفقدان 13 شخصاً، وفق مسؤول محلي.

ولا يزال سبب الانفجار الذي وقع في فندق «ساراتوغا» مجهولاً. وقد ألحق أضراراً كبيرة بواجهة الفندق المصنف خمس نجوم والذي يضم 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه.

وقالت الرئاسة الكوبية على حسابها على تويتر، إن «المعلومات الأولى تفيد بأن الانفجار سببه تسرب للغاز».

وتصاعدت سحابة من الدخان والغبار من جادة برادو الرئيسية في وسط هافانا حيث الفندق. وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية أن الطبقات الأربع الأولى دمرت تماماً فيما تناثر الركام وقطع الزجاج على الأرض.

وتسبب الانفجار أيضاً بتدمير سيارات عدة كانت متوقفة قرب الفندق الذي عرف في الأعوام الأخيرة باستضافته العديد من المشاهير بينهم مادونا وبيونسيه.

وأغلق المسعفون الطرق المؤدية إلى مكان الانفجار وباشروا البحث عن ضحايا محتملين تحت انقاض الفندق.

ووصل الرئيس ميغيل دياز كانيل، إلى المكان ظهراً يرافقه رئيس الوزراء مانويل ماريرو، ورئيس الجمعية الوطنية استيبان لازو.