الادعاء العام الألماني يداهم وزارة داخلية حكومة محلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعد يومين من التحقيقمع وزير داخلية ولاية بادن فورتمبيرغ، توماس شتروبل، لنقله رسالة محام إلى الصحافة، فتش الادعاء العام مقر الوزارة.



وقال الادعاء العام إنه ضبط مستندات، وذكرت الوزارة أن الادعاء العام حصل على جميع المعلومات كاملة دون تأخير.

ويأتي ذلك على خلفية التحقيقات مع ضابط شرطة بارز للاشتباه في ارتكابه جريمة التحرش الجنسي.

وتردد أن الرجل تحرش بكبيرة المفتشين في محادثة مصورة بالفيديو، ولأن شتروبل نقل رسالة من محامي الضابط المتهم إلى أحد الصحافيين، فإنه قيد التحقيق أيضاً.

ويشتبه في أن الصحافي اقتبس وثائق رسمية من الإجراءات ضد ضابط الشرطة، ويقال إن شتروبل بدوره، حرضه على ذلك.