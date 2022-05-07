الجزائر تهدد بقطع الغاز عن إسبانيا (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد السفير الجزائري لدى روما عبد الكريم طواهرية استعداد بلاده لقطع الغاز الطبيعي عن إسبانيا إذا لم تحترم الأخيرة الاتفاقيات بينهما، حسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وقال طواهرية، في حوار مع الوكالة سيُنشر بالكامل الإثنين المقبل: "إذا قررت إسبانيا إعادة تصدير الغاز الذي تشتريه من الجزائر إلى دولة ثالثة، قد توقف الجزائر بدورها الإمدادات إلى مدريد".

وتابع "أصدرت الجزائر بيانًا رسميًا ذكرت فيه أنه إذا أعادت إسبانيا تصدير الغاز إلى دول أخرى، فلن تفي الجزائر بالتزاماتها".

وفي 27 أبريل (نيسان) الماضى، أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية أن "أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة من إسبانيا إلى جهات غير تلك المشار إليها في العقود ستعتبر خرقًا للالتزامات التعاقدية، ويمكن أن تؤدي إلى إنهاء أحادي الجانب للاتفاقيات السابقة".