شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء البريطاني يدعو ماكرون للحذر عند التفاوض مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة، واتفقا على زيادة التنسيق في مجال الأمن، ودعا جونسون لتجنب أي مفاوضات مع روسيا قد تصب في صالح "الرواية الزائفة" عن الصراع في أوكرانيا.



وقال بيان بريطاني إن الزعيمين، اللذين توترت العلاقة بينهما بسبب عدة قضايا، عبرا عن الالتزام بتنشيط "العلاقة الأنجلوفرنسية" عندما هنأ جونسون ماكرون على فوزه الانتخابي، منذ 12 يوماً.

واتفق جونسون وماكرون على التنسيق بشكل أكبر لتوفير الأمن والدعم الاقتصادي لأوكرانيا على المدى الطويل، فضلاً عن الجهود لعزل روسيا.

وقال البيان البريطاني إن "جونسون حث على تفادي أي مفاوضات مع روسيا بشروط تعطي مصداقية لرواية الكرملين الزائفة عن الغزو"، لكنه شدد على أن القرار، للحكومة الأوكرانية.