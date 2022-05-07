لبنان.. 59 % نسبة المشاركة بالمرحلة الأولى من انتخابات المغتربين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

انتهت مساء الجمعة المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية المخصّصة للبنانيين بالخارج، في 10 دول، لاختيار 128 نائباً جديداً، وبلغت نسبة الاقتراع 59%.



وقال وزير الخارجية والمغتربين السفير عبد الله بو حبيب في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة إثر إقفال صناديق الاقتراع للمغتربين اللبنانيين في الدول العشر " لدينا نتائج تقريبية وهي ليست النهائية وبلغت نسبة الاقتراع في كل الدول حوالي 59% وفي العام 2018 كانت 56%.

وأضاف رداً على سؤال "حصل تجاوزات عدة إنما تم ايقافها فوراً".

وكانت بدأت صباح اليوم الجمعة الإنتخابات النيابية اللبنانية في مرحلتها الأولى، المخصّصة للمغتربين اللبنانيين، في 10 دول تعتمد يوم الجمعة يوم عطلة رسمية.

وانتخب اللبنانيون المغتربون الجمعة، في 10 دول هي: المملكة العربية السعودية ودولة قطر والكويت والجمهورية العربية السورية وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية، بالإضافة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الدول العشر 30.929 ناخب يتوزعون على 13 مركز اقتراع.

وبعد انتهاء العملية الانتخابية تنقل صناديق الاقتراع من الخارج إلى بيروت بواسطة شركة شحن، بعد ختمها بالشمع الأحمر، لفرزها تزامناً مع عمليات الفرز في لبنان بعد انتهاء العملية الانتخابية في 15 مايو (أيار) الجاري.

يذكر أنها المرة الثانية التي يشارك فيها المغتربون اللبنانيون بالاقتراع في أماكن تواجدهم في بلدان الإغتراب وفقاً لقانون انتخاب على الأساس النسبي والصوت التفضيلي.

وسوف تجري المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية يوم الأحد المقبل في 8 مايو (أيار) الحالي حيث يقترع اللبنانيون من غير المقيمين المسجلين للمشاركة في الاقتراع في باقي الدول، البالغ عددها 48 دولة .

وسوف تجري المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات النيابية في 15 مايو (أيار) الحالي في الداخل اللبناني.

وقرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.