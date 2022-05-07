الكرملين يؤكد أن بولندا قد تكون مصدر تهديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الجمعة إن هناك خطاباً عدائياً يصدر من بولندا وإن وارسو يمكن أن تكون "مصدر تهديد".



قادت بولندا دعوات للاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات ودعوات لحلف شمال الأطلسي لتسليح أوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه مقاومة القوات الروسية التي تدفقت إلى شرقها.

وقال المتحدث باسم خدمات الأمن في بولندا ستانيسلاف زارين إن روسيا تمارس بحملة تضليل منسقة ضد بولندا منذ عدة أيام تشمل تلميحات إلى أنها قد تشكل تهديداً لوحدة أراضي أوكرانيا.

وكتب في تصريح أرسل بالبريد الإلكتروني "الهدف من الإجراءات الروسية هو خلق حالة من عدم الثقة بين بولندا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تشويه سمعة بولندا وتقديمها كدولة خطيرة تولد صراعات في أوروبا الشرقية".

وكانت وزيرة البيئة والمناخ البولندية آنا موسكوا قد قالت يوم الاثنين إن "بولندا فخورة بكونها على قائمة بوتين للدول غير الصديقة".