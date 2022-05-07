الخارجية الأمريكية تؤكد أن كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية الشهر الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر يوم الجمعة إن كوريا الشمالية ربما تكون تستعد لإجراء اختبار نووي خلال الشهر الجاري.



وقالت بورتر إن الولايات المتحدة نقلت هذه المعلومات إلى حلفائها وشركائها.

وقالت بورتر وهي نائبة المتحدث باسم الخارجية في إيجاز صحفي عبر الهاتف "تشير تقديرات الولايات المتحدة إلى أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تعد موقع الاختبارات النووية /بانجي- ري/ ويمكن أن تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك خلال الشهر الجاري، سيكون اختبارها السابع".

يذكر أن موقع الاختبارات النووية "بانجي- ري" كان مكان إجراء جميع الاختبارات النووية الستة التي أجرتها كوريا الشمالية حتى اليوم. وقد تم إجراء آخر اختبار في /سبتمبر (أيلول)2017.

وأضافت بورتر أن هذا التقرير "متسق" مع ما ذكرته بيونغ يانغ في تصريحات علنية في الآونة الأخيرة