الرئيس الأوكراني يأمل في إنقاذ الجنود المتحصنين بمصنع أزوفستال للصلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن أمله في إمكانية إنقاذ الجنود المتحصنين في مصنع أزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول.



وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تبحث سبل إنقاذ جنودها من مصنع الصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقال زيلينسكي في كلمة بالفيديو مساء الجمعة إن هناك "وسطاء دوليين ودولاً مؤثرة" تشارك في هذه المسألة دون تقديم تفاصيل.

وتابع "نحن نعمل على التوصل إلى خيارات دبلوماسية لإنقاذ جيشنا الذي لا يزال في أزوفستال".

وخلال عمليات الإجلاء السابقة، تم السماح للمدنيين فقط ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن- بمغادرة المصنع والتوجه صوب المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وتردد أن الجنود والعديد من الأشخاص المصابين عالقون في الموقع الدفاعي الأوكراني في ماريوبول. ولعدة أيام، قامت القوات الروسية بقصف المصنع، المحصن بقوة بخنادق وأنفاق.

ويقال إن "القوات الروسية تسعى إلى تحقيق الانتصار في أزوفستال بحلول الـ9 من مايو(أيار)، يوم الاحتفال بانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف زيلينسكي، يوم الجمعة، إن "أوكرانيا لن تجري مزيداً من المحادثات مع روسيا إذا قامت بقتل المدنيين والجنود في أزوفستال.