شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تتحقق من جسم مشبوه في وكالة أنباء روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتحقق الشرطة الألمانية من جسم مشبوه تم العثور عليه في مكاتب وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء في برلين.

وعثر رجال الشرطة على جسم غير مألوف به زجاجة في عمود الإضاءة (الذي يسمح بوصول الضوء إلى منطقة مظلمة) في المكان يوم الجمعة ولم يتمكنوا من معرفة ما إذا كانت تشكل خطرا.

ووصفت الوكالة نفسها في منشور على تطبيق تليجرام الجسم بأنه حاوية ملفوفة بأسلاك وقالت إنه تم العثور عليها في أماكن إقامة بعض مراسليها في الموقع.

وأوضح المتحدث باسم شرطة برلين ثيلو كالبيتز "المتخصصون في الأدلة الجنائية يحللون الآن، ما إذا كان هناك خطر أم لا".

وأضاف كالبيتز "لا نستطيع بعد تحديد ما إذا كان الجسم خطيرا أم لا وما إذا كانت هذه دعابة سخيفة من شخص ما".