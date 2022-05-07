تسجيل وفاة جديدة بالحمى النزفية في العراق (أ ف ب).

سجلت محافظة كركوك في شمال العراق الجمعة حالة وفاة بالحمى النزفية، كما أعلن مسؤولون في المدينة، بعد يوم من تسجيل محافظة نينوى أولى حالات الإصابة بهذا المرض الذي ارتفعت الإصابات به مؤخراً في البلاد.

ووفق الاحصائية الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصحة العراقية في 30 نيسان/أبريل، سجّلت البلاد 24 إصابة بالمرض الفيروسي الذي يعرف كذلك باسم حمى الكونغو، غالبيتها في الجنوب، لكن الفيروس ظهر في الأيام الأخيرة في محافظات شمالية أيضاً. مع ذلك، فإنّ المرض لا يعد متفشيًا.

وتعدّ هذه الوفاة السادسة على الأقلّ خلال شهر. والوفاة قبل الخيرة سُجلت في محافظة بابل في الوسط في 29 نيسان/أبريل.