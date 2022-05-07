نقل أسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن مبادرة السعودية الإنسانية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الجمعة)، إطلاق عملية نقل أسرى الحوثيين إلى صنعاء وعدن، ضمن مبادرة السعودية الإنسانية.

وقال «التحالف»، في تصريحات له، إن عملية النقل ستكون جواً عبر ثلاث مراحل، وتكتمل اليوم، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتسليم مقاتلين أجانب بصفوف الحوثيين ضمن الأسرى لسفارات بلدانهم.

وأظهر مقطع فيديو نشره «التحالف»، الأسرى في أثناء وجودهم على متن الطائرة التي تنقلهم إلى اليمن، وهم يحملون الورود وسط ابتسامات تعلو وجوههم.

كان «التحالف» قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيطلق سراح 163 أسيراً من أسرى الحوثيين الذين شاركوا في العمليات القتالية ضد أراضي السعودية، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.