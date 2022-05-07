انت الان تتابع خبر بالصور.. عاصفة ترابية قوية تعدم الرؤية في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، إن "عاصفة ترابية قوية ضربت محافظة كربلاء منذ ساعات الصباح الاولى".

واضاف ان " العاصفة ادت الى انعدام الرؤية وسط تحذيرات من وقوع حوادث نتيجتها".

وأمس الجمعة، أكدت هيئة الأنواء الجوية أن "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيشهد غبار خفيف إلى متوسط الكثافة يومي السبت والأحد".



وعن موعد انتهاء موجات الغبار في البلاد، أوضحت هيئة الأنواء بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، أن "الطقس ومدى الرؤية سيتحسن في أغلب مناطق البلاد صباح يوم الاثنين الموافق 9/5/2022".