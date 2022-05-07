انت الان تتابع خبر كوريا الشمالية تطلق مقذوفا 'مجهولاً' باتجاه بحر اليابان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم تذكر هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية تفاصيل الحادث، فيما نقلت وكالة "يونهاب" عن مصدر لها أن السلطات العسكرية تفترض أنه تم إطلاق صاروخ باليستي.

من جهته، أكد خفر السواحل الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي باتجاه بحر اليابان.



يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا الأربعاء الماضي، وقبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول.