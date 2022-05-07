انت الان تتابع خبر مجلس الأمن يعلن موقفه من الحرب الروسية - الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك روسيا، عن "القلق العميق في ما يتعلق بحفظ السلام والأمن في أوكرانيا"، مؤيدا جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سلمي، وذلك في أول بيان للمجلس منذ اجتياح روسيا لجارتها قبل 10 أسابيع.

