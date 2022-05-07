مجلس الأمن الدولي يعتمد أول بيان مشترك حول الحرب في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، للمرة الأولى على بيان مشترك، حول الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أكثر من شهرين.



وأعلن مجلس الأمن بالإجماع، وبموافقة روسيا، العضو الدائم، أنه "يشعر بقلق عميق " بشأن النزاع في أوكرانيا.

ورحب مجلس الأمن الدولي بجهود الوساطة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وبينما يعتبر الاتفاق هو أضعف بيان ممكن من قبل المجلس، فإنه ينظر إليه أيضا بأنه بارقة أمل.

وقال خبير شؤون الأمم المتحدة ريتشارد جوان بمجموعة الأزمات الدولية: "عقب اجتماعات الأمين العام مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، هذه إشارة إلى أن روسيا والقوى الغربية على استعداد لمعرفة ما إذا كان غوتيريش يستطيع بذل المزيد من الدبلوماسية المكوكية".

وإلى جانب روسيا، تتمتع الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن ولها حق النقض "الفيتو". ولطالما استخدمت موسكو هذا الحق منذ بداية الحرب لمنع أي خطوة محتملة من جانب المجلس.