شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا.. إصابة 4 أشخاص جرّاء انفجار غاز بإسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أصيب 4 أشخاص جراء انفجار وقع في حوض بناء السفن في منطقة "طوزلا" بمدينة إسطنبول التركية، الجمعة.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "خبر ترك".

ووفق ما ذكره المصدر وقع الانفجار بسبب تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون في حوض بناء السفن بحي "ترسانيلير" بالمنطقة المذكورة.

وفي بيان لمكتب والي إسطنبول ذكر أن الحادث وقع على سفينة "بتروليوم 4" التي ترفع علم ليبيريا وكانت مخصصة للصيانة، وبدأ التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.