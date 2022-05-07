وكالة أنباء روسية ببرلين تحت حصار "جسم مشبوه".. والشرطة تتحرى (التفاصيل الكاملة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الألمانية، السبت أنها تتحقق من جسم مشبوه تم العثور عليه في مكاتب وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء في العاصمة برلين.



وقالت الشرطة إن رجالها عثروا على جسم غير مألوف به زجاجة في عمود الإضاءة الذي يسمح بوصول الضوء إلى منطقة مظلمة في المكان الجمعة ولم يتمكنوا من معرفة ما إذا كانت تشكل خطرا.

ووصفت الوكالة نفسها في منشور على تطبيق تلجرام الجسم بأنه حاوية ملفوفة بأسلاك وقالت إنه تم العثور عليها في أماكن إقامة بعض مراسليها في الموقع.

وأوضح المتحدث باسم شرطة برلين ثيلو كالبيتز قائلا:"المتخصصون في الأدلة الجنائية يحللون الآن، ما إذا كان هناك خطر أم لا".

وأضاف كالبيتز قائلا:"لا نستطيع بعد تحديد ما إذا كان الجسم خطيرا أم لا وما إذا كانت هذه دعابة سخيفة من شخص ما".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المستشار الألماني أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ستزور أوكرانيا قريبا بعد إنهاء خلاف دبلوماسي سابق.

وجاء إعلان شولتس عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس فرانك فالتر شتاينماير وصفت محادثاتهما بـ"جيدة".

خلال مؤتمر صحفي قال شولتس إن الرئيس الأوكراني وشتاينماير أجريا "محادثات جيدة".

وأجرى الرئيس الأوكراني والرئيس الاشتراكي الديمقراطي، طبقا لشولتس، محادثة هاتفية "جيدة جدا وبالغة الأهمية" أتاحت "تبديد سوء الفهم" إثر رفض كييف استقبال شتاينماير منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف شولتس أن "الجانبين توافقا على البقاء على اتصال وثيق".

وكان الرئيس الألماني يعتزم زيارة العاصمة الأوكرانية في منتصف أبريل الماضي لكن كييف رفضت استقباله وسط استياء من دعمه السابق للتقارب مع روسيا.

وأثار رفض كييف أزمة في ألمانيا ودفع شولتس للقول إنه لن يزور أوكرانيا قبل أن يقوم الرئيس الألماني بذلك.

وفي نهاية المطاف، قررت ألمانيا الأسبوع الماضي أن تزود كييف دبابات من طراز "غيبارد".