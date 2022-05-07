شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين و13 طائرة مسيرة بالإضافة إلى 4 صواريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، آخر حصيلة لعمليتها في أوكرانيا، وشملت إسقاط طائرات حربية وتدمير مستودع ذخيرة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في إيجاز صحفي إن قواتها دمرت مستودعا كبيرا للذخيرة على أراضي مجمع صناعي بمدينة كراماتورسك.

وأضافت كما ضربت أيضا 24 منشأة عسكرية أوكرانية، ومنظومة دفاع جوي من طراز إس 300، ومواقع تمركز للقوات الأوكرانية، وأسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين و13 طائرة مسيرة.