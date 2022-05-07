انفجار قوي يضرب فندق ساراتوجا وسط العاصمة الكوبية هافانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام كوبية بأن انفجارا قويا دوى، الجمعة، داخل فندق "ساراتوجا" أمام مقر الكابيتول في العاصمة الكوبية هافانا، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص.



وقال التلفزيون الرسمي إن الانفجار في فندق بوسط هافانا، أسفر عن مقتل 8 وإصابات نحو 30 شخصا، وانهيار جزء من مبنى الفندق فئة الـ 5 نجوم.

وأصدر مكتب الرئيس الكوبي بيانا جاء فيه، أن التقارير الأولية تشير إلى أن انفجار الفندق نجم عن تسرب للغاز.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق حجم الدمار جراء الحادث، مشيرين إلى أن الانفجار ألحق أيضا أضرارا بالسيارات والحافلات التي كانت متواجدة أمام الفندق.

وتظهر بعض الفيديوهات مواطنين وهم يساعدون في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض.

وألحق الانفجار أضرارا كبيرة بواجهة فندق "ساراتوجا" المصنف خمس نجوم، والذي يضم 96 غرفة ومطعمين وحوض سباحة على سطحه.