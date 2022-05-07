مسؤولون أمريكيون: بايدن يعتزم التوقيع على قرار بإرسال شحنة أسلحة إلى أوكرانيا خلال أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال 3 مسؤولين أمريكيين، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التوقيع على صفقة أسلحة جديدة لأوكرانيا بالأيام المقبلة بقيمة 100 مليون دولار.



وأرسلت الولايات المتحدة لأوكرانيا أسلحة بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير/ شباط الماضي، وشملت هذه الأسلحة مدافع هاوتزر وأنظمة صواريخ ستينجر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات وذخائر وسترات واقية.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، أن الشحنة الجديدة ستشمل على الأرجح مزيدا من الذخائر لأسلحة مثل مدافع الهاوتزر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها أرسلت بالفعل نحو 184 ألف قذيفة مدفعية.

وذكر اثنان من المسؤولين إن الإعلان عن الصفقة الجديدة قد يصدر في غضون 24 ساعة.

وستكون الشحنة الجديدة من الأسلحة ضمن مبلغ 250 مليون دولار المتبقي لدى سلطة السحب الرئاسي، والتي تسمح للرئيس بأن يأمر بنقل الأسلحة الزائدة من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونجرس استجابة لحالات طارئة.

واقترح بايدن الشهر الماضي مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا تشمل أكثر من 20 مليارا مساعدات عسكرية.