وزير الخارجية اللبناني: نسبة المشاركة بالمرحلة الأولى بالانتخابات التشريعية للمغتربين في الخارج بلغت 59 %

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الخارجية، عبد الله بوحبيب، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة بمقر وزارة الخارجية في بيروت، أن نسبة الاقتراع في الجولة الأولى من انتخابات المغتربين بلغت نحو 60 بالمئة.



وقال بوحبيب إن 18225 مقترعاً في 9 دول عربية وإيران صوتوا في المرحلة الأولى من انتخابات المغتربين، مشيراً إلى أن هذه الأرقام أولية.

وكشف أن "النسبة الأكبر كانت في سوريا، حيث بلغت نحو 84% تلاها إيران 74% ثم البحرين وعمان وقطر 66% ثم الكويت والأردن 60% والسعودية 49% وبغداد 66% وأخيرا مصر 48%".

وتابع: “كل المخالفات تم حلها ولم تؤد أي مخالفة لوقف سير العملية الانتخابية وكان هناك اتصال مباشر بين الدول والوزارة للبت على وجه السرعة بالأمور”.

وأشار إلى أن مسؤولية "الخارجية" تنتهي مع وصول صناديق الاقتراع إلى مطار بيروت لتصبح من مسؤولية وزارة الداخلية.

وأوضح أنه "تم إغلاق الصناديق بالشمع الأحمر وهي تحتوي على أجهزة تتبع لتحديد مواقعها بدقة".

ولفت الوزير إلى أن وزارة الخارجية "وسيلة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات في الخارج لأنه لدينا دبلوماسيون ووجود في الخارج”، معتبرا أنّ “أفضل طريقة للرد على الشائعات هي القيام بالعمل كما يجب أن يكون".

يذكر أنه بعد إقفال صناديق الاقتراع في دول الخارج، تستمر عملية المراقبة في وزارة الخارجية إلى ما بعد عملية الاقتراع، إذ تُفتَح الصناديق ويتم عدّ المظاريف في الصندوق ومقارنتها بعدد المقترعين، وبعدها يتم تسجيل المحاضر وتُوقَّع من رئيس القلم والمعاونين، ثم تُجهَّز هذه الصناديق مع المحاضر وتوضع في الحقائب الدبلوماسية.

كل ذلك سيتم تحت مراقبة الكاميرات بشكل مباشر. وسيكون الصندوق محكم الإقفال كما الحقيبة الدبلوماسية التي تحتوي على جهاز التعقب، وسيتم نقلها من مركز الاقتراع إلى مطار الدول مباشرة ومن ثم إلى مطار بيروت.

وبحسب الخارجية اللبنانية سيتم انتظار كل الصناديق من كل بلدان الاغتراب، لاستقبالها في المطار من قبل المدير العام للمغتربين في وزارة الخارجية هادي هاشم، ومن قبل المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس، ويتم مواكبتها إلى خزنة مصرف لبنان.

وتبقى الصناديق حتى 15 مايو/أيار، إذ يتم إرسالها إلى المناطق ويجري فرزها لحظة إقفال الصناديق عبر لجان القيد في المناطق وتصدر نتيجتها مع النتائج الرسمية.

وتجري الجولة الثانية من انتخابات المغتربين، الأحد المقبل، في الدول التي تعتمد هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع وأبرزها الإمارات وفرنسا وأمريكا وكندا وأستراليا والبرازيل ودول الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية.