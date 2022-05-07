“آزوفستال”.. الأوكرانيون يتعهدون بعدم الإستسلام وجهود دبلوماسية مكثّفة لإنقاذهم

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 07:09 صباحاً - لا تزال مدنية ماريوبول تتعرض يوميا لأشد القصف تدميرا منذ عشرة أسابيع، حيث يبذل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جهودا دبلوماسية لإنقاذ من تبقى من المقاتلين المتحصنين داخل مصنع آزوفستال للصلب هناك، بحسب قوله.

وتعهد المدافعون بعدم الاستسلام. ويخشى المسؤولون الأوكرانيون أن تكون القوات الروسية تسعى للقضاء عليهم بحلول يوم الاثنين الذي يوافق إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

واذ أفادت أوكرانيا بأنه تم إجلاء 50 مدنيا يوم الجمعة، اتّهمت روسيا بانتهاك هدنة تهدف إلى السماح لعشرات آخرين لا يزالون محاصرين تحت الأرض بالمغادرة بعد أسابيع من الحصار.

وتعاني ماريوبول من أشد القصف تدميرا في الحرب المستمرة منذ عشرة أسابيع، ويعد مصنع آزوفستال المترامي الأطراف الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية الجزء الأخير من المدينة الذي لا يزال في أيدي المقاتلين الأوكرانيين.

قال زيلينسكي في كلمة مصورة في وقت متأخر من الليل إن أوكرانيا تقوم بجهود دبلوماسية لإنقاذ المدافعين المتحصنين داخل مصنع الصلب. ولم يتضح عدد المقاتلين الأوكرانيين الذين ما زالوا في المصنع.

وقال “الوسطاء المؤثرون يشاركون وكذلك دول مؤثرة” لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

حزمة أسلحة جدبدة من أميركا

تزامنا، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن حزمة أسلحة بقيمة 150 مليون دولار لأوكرانيا يوم الجمعة، تتضمن ذخائر مدفعية إضافية وأجهزة رادار وعتادا آخر، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من شحنات السلاح التي تستهدف مساعدة كييف على صد الغزو الروسي.

قال البيت الأبيض إن بايدن وزعماء غربيين آخرين يعتزمون إجراء اتصال مرئي مع زيلينسكي يوم الأحد في استعراض للوحدة.

قلق عميق

وأعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – بما في ذلك روسيا – عن “قلقه العميق” بشأن الوضع في أوكرانيا، في أول بيان له منذ الغزو في 24 فبراير شباط.

وتدفع أشد العقوبات التي تفرض على قوة عظمى على الإطلاق الاقتصاد الروسي البالغ 1.8 تريليون دولار نحو أكبر انكماش منذ السنوات التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991. واقترح الاتحاد الأوروبي اتخاذ المزيد من الإجراءات.

لكن الحزمة الجديدة من العقوبات، التي تشمل حظرا نفطيا، تواجه بعض المعارضة، حيث قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنها تشبه “قنبلة ذرية” ألقيت على الاقتصاد.