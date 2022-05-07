شكرا لقرائتكم خبر عن بيل غيتس: «ماسك» سيجعل الأمور أسوأ في تويتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الملياردير الأميركي بيل غيتس، الأربعاء، إنه من غير الواضح ما إذا كانت عملية استحواذ منافسه إيلون ماسك على "تويتر"، من خلال صفقة تبلغ 44 مليار دولار، ستؤدي إلى تغيير إيجابي، قائلًا إن ذلك قد يؤدي في الواقع إلى تفاقم مشاكل التطبيق عندما يتعلق الأمر بالمعلومات المضللة.

غيتس، الذي عانى مؤخرًا من وابل من الاستهزاء من ماسك على "تويتر" بعد أن تم الكشف عن أنه يقوم ببيع أسهم "تسلا"، وضع ثقله في الصفقة خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين التي تستضيفه صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal.

وقال غيتس: "يمكنه في الواقع أن يزيد الأمر سوءًا.. هذا ليس سجله الحافل، سجله الحافل مع تسلا وسبيس إكس مذهل للغاية من خلال تكوين فريق رائع من المهندسين وأخذ الأشخاص الذين عملوا في تلك المجالات وإظهارهم حقًا".

وتعهد ماسك بتغيير سياسات الإشراف الصارمة على المحتوى المطبقة في ظل القيادة الحالية لـ"تويتر" لإعادة التأكيد على حرية التعبير على المنصة.

وأشار منتقدو الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إلى تواجده على "تويتر" الذي غالبًا ما يتسم بالمواجهة كدليل على أنه سيسمح بتداول المزيد من المحتوى المسيء والضار.