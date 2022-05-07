شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تصادر يختًا قيمته 650 مليون يورو له صلة بـ«بوتين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت السلطات الإيطالية اليخت الفاخر "شهرزاد" الذي يزعم أن له صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الحكومة الإيطالية في روما مساء الجمعة إن الشرطة المالية ربطت اليخت البالغ طوله 140 مترا بشخص على صلات بـ"عناصر بارزة من الحكومة الروسية" وأشخاص آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وكانت السلطات تراقب منذ فترة اليخت الفاخر. وكان اليخت المسجل في جزر كايمان قد رسا لآخر مرة في ميناء "مارينا دي كارا" في توسكانا.

ويبدو أن وزير المالية دانيلو فرانكو توقع مغادرة اليخت وقرر مصادرته.

وتقدر السلطات الإيطالية أن اليخت شهرازاد تبلغ قيمته 650 مليون يورو.