شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 شخصا إثر انفجار فندق فاخر في هافانا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 18 شخصا حتفهم، من بينهم طفل وامرأة حامل، جراء انفجار قوي دمر فندق ساراتوجا وهو من الفنادق الفاخرة فى المنطقة التاريخية بوسط هافانا، والذي أسفر أيضا عن إصابة العديد من الأشخاص، وفقا للسطات الكوبية.

وتسبب الانفجار الذي وقع الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي في تصاعد عمود من الدخان والرماد مما أصاب المارة بصدمة في واحدة من أكثر المناطق ازدحاما بالعاصمة الكوبية.

وكان رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل قد أعلن في البداية أن الانفجار أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 أخرين .

وجاء إعلان الرئيس الكوبى عن حصيلة الضحايا على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد قيامه بجولة في موقع الانفجار والمستشفيات المحلية.

وقال دياز إن سبب الحادث هو وقوع انفجار بصهاريج غاز داخل الفندق الشهير.