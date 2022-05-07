شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. فريد زهران رئيسا لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فوز الدكتور فريد زهران، المرشح عن قائمة التقدم برئاسة الحزب في الانتخابات التي أجريت الجمعة، بعد حصوله على 529 صوتًا، فيما حصل الدكتور حنا جرجس على 229 صوتًا، وحصلت الدكتورة نجلاء قطب على 18 صوتا.

وكانت اللجنة المشرفة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، على انتخابات حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فتحت في الحادية عشرة من صباح الجمعة باب التسجيل أمام أعضاء الجمعية العمومية للحزب الذين يشاركون في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، واستمر أعمال تسجيل أسماء الحضور حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وشهدت انتخابات الحزب منافسة كل من فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الحالي، مرشح قائمة التقدم، و الدكتور حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، عن قائمة "التغيير" والدكتورة نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، عن قائمة "الاستقلال"، على منصب رئيس الحزب في هذه الانتخابات.

وضمت قائمة التقدم ومرشحها لرئاسة الحزب فريد زهران، كلا من إيهاب الخراط مرشح على مقعد نائب رئيس الحزب للعلاقات الحزبية، محمود سامي مرشح نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتشريعية، باسم كامل مرشح على مقعد الأمين العام للحزب، فريد البياضي مرشح نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية، خالد راشد مرشح نائب رئيس الحزبلشؤون المجتمع المدني، مها عبد الناصر مرشح نائب رئيس الحزب للشؤون المالية والإدارية، أميرة صابر مرشح نائب رئيس الحزب لشؤون التخطيط، محمد خليل أمانة التنظيم والعضوية، منى شماخ أمانة الإعلام، أحمد دريع أمانة التثقيف والتدريب، مانويل عاطف أمانة العمل الجماهيري، منى عبد الراضي أمانة المرأة، أماني خالد أمانة الشباب.