سريلانكا.. رئيس البلاد يفرض حالة الطوارئ للتعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا، اليوم الجمعة، فرض حالة الطوارئ التي تمنح قوات الأمن صلاحيات كبيرة للمرة الثانية خلال 5 أسابيع للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة المناهضة للحكومة.

وقال متحدث باسم الرئيس إنه استند إلى القوانين الصارمة “لضمان النظام العام”، بعد أن نظمت النقابات إضراباً على مستوى البلاد، اليوم، للمطالبة باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

واندلعت هذه الأزمة الاقتصادية بعد أن أدى وباء “كورونا” إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة والتحويلات المالية من المغتربين.

وسبق وفرضت الإدارات الحكومية قطع التيار الكهربائي يومياً لتقنين الكهرباء، بينما تتشكل طوابير طويلة خارج محطات الوقود لشراء البنزين والكيروسين.

وتعطلت حركة النقل العام ولبى ملايين العمال دعوة النقابات، فخلت المكاتب من العاملين، وتوقفت كل القطارات تقريبا كما توقفت الحافلات الخاصة وتجمع العمال أمام مصانعهم ورُفعت أعلام سوداء في جميع أنحاء البلاد تعبيراً عن الغضب ضد الحكومة.