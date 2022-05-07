شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: كوريا الشمالية قد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية هذا الشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع بونجي-ري للتجارب النووية، وأنها قد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه هذا الشهر على الأكثر.

وكثفت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة تجارب الأسلحة واستأنفت تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2017.

ولم تختبر كوريا الشمالية قنبلة نووية منذ عام 2017 لكن مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين يقولون منذ أسابيع إن هناك دلائل على بناء جديد في موقع بونجي-ري وهو الموقع الوحيد المعروف للتجارب النووية في كوريا الشمالية وإن كوريا الشمالية قد تختبر قريبا قنبلة أخرى.

وموقع بونجي-ري مغلق رسميا منذ عام 2018 وتصريح بورتر بأن الموقع يمكن أن يكون جاهزا هذا الشهر هو أكثر تحديدا فيما يتعلق بوقت محتمل لإجراء تجربة وهو التصريح الأول المسجل من نوعه لمسؤول أمريكي.

وقالت بورتر في إفادة دورية "تشير تقديرات الولايات المتحدة إلى أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تجهز موقع بونجي-ري للتجارب وقد تكون جاهزة لإجراء تجربة هناك هذا الشهر على الأكثر وستكون تجربتها السابعة".

وأضافت "هذا التقييم يتفق مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة. تبادلنا هذه المعلومات مع الحلفاء والشركاء وسنواصل التنسيق معهم عن كثب".

وفي الأسبوع الماضي تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالإسراع بتطوير الترسانة النووية لبلاده بينما كان يشهد عرضا عسكريا ضخما حيث لا تزال المحادثات بشأن نزع الأسلحة النووية لبلاده متوقفة مع الولايات المتحدة.