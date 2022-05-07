شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة باشاغا تحذر من التدخلات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، أهمية دور الإرادة الوطنية في إنهاء الأزمة الليبية، داعيا مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي بخطورة التدخلات الخارجية في الحالة السياسية الليبية، مشيدا بالجهود الدولية لتحقيق السلام الحقيقي في البلاد.

وأعرب الزادمة عن شكره لجميع المشايخ والأعيان والحكماء الذين زاروا مدينة سرت في محفل وطني مهيب، بحسب وصفه.

وقال الزادمة: إن الجموع الفاعلة توافدت من مختلف المدن الليبية للتأكيد على موقفهم الوطني الثابت والداعم للاستقرار والسلام في ليبيا، عبر التوافق الليبي - الليبي بمنح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وشدد الزادمة على أن الحكومة الليبية تحيي كل الشخصيات الاجتماعية والسياسية والشبابية، والممثلين عن ذوي الهمم العالية، ودعا مكونات الشعب الليبي كافة إلى الاستعداد والمشاركة في صناعة الاستقرار والتنمية الحقيقية في كامل ليبيا، من خلال الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة في أولوياتها.

في سياق متصل، دعت هيئة رئاسة البرلمان الليبي النواب لحضور الجلسة الرسمية المقرر عقدها بعد غد الإثنين، وبحسب هيئة رئاسة مجلس النواب فإنها ستعقد في مدينة طبرق بالشرق الليبي.

وكلف البرلمان الليبي حكومة باشاغا بإدارة شؤون البلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعدما سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة؛ إثر فشلها في أغلب المهام المكلفة بها.

بدوره، أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن المنظمة تعتبر تعيين رئيس جديد لبعثتها للدعم في ليبيا «أولوية قصوى».

وكان مجلس الأمن صوت في 29 من أبريل الماضي، بالإجماع على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يوليو القادم، وسط خلافات بين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن مدة تجديد البعثة وتعيين مبعوث أممي جديد.

يأتي هذا فيما، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز خلال مشاركتها في حفل إطلاق شبكة وسطاء السلام في ألمانيا عبر الإنترنت، أهمية تعزيز مشاركة النساء كوسطاء ومشاركات في الوساطة على المستويات المحلية والوطنية والدولية في السياق الليبي وخارجه.