شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانيون ينتخبون بالخارج لمحاسبة الفاسدين وصناعة الفرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ المغتربون اللبنانيون بالتوافد إلى مراكز الاقتراع في عدد من الدول العربية، وسط حماس واضح يعبر عن رغبتهم في محاسبة السلطة الفاسدة وكل من أجرم بحق بلدهم وأوصل أبناء شعبهم إلى القعر، بينما شدد الوزير السابق والنائب المرشح فارس سعيد، على أن المغتربين بيدهم صناعة الفرق، لسبب أنهم بعيدا عن تأثير البعض.

ولمناسبة بدأ التصويت بالخارج، قال سعيد: «أتوجه إلى كل اللبنانيين المغتربين وأقول: إنتو ممكن تعملوا الفرق بينكن وبيننا! إنتو عندكن Megacenter عالمي وما حدن قادر يؤثر على رأيكن».

وبلغ عدد الناخبين 30.929، يتوزعون على 10 بلدان ضمن 13 مركز اقتراع، وتستمر حتى العاشرة ليلا، حيث تقفل صناديق الاقتراع.

وانطلقت في تمام السابعة صباحا بتوقيت بيروت، عملية الاقتراع للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ العدد الإجمالي للناخبين 13.105 ناخبين، يتوزعون على مدينتي الرياض بالسفارة اللبنانية وجدة بمركز القنصلية العامة.

ووفقا للمشاهد التي عرضتها القنوات المحلية وتابعتها (اليوم)، شهدت السفارة اللبنانية في الرياض إقبالا كثيفا من قبل الناخبين المسجلين، وقال سفير لبنان في المملكة، فوزي كبارة، لإحدى القنوات الإخبارية: إن الإقبال كثيف على مركز الاقتراع، ولا توجد أي مشاكل، متوقعا أن تصل نسبة التصويت إلى 70%.

وفي مملكة البحرين فتحت السفارة اللبنانية في المنامة أبوابها أمام المقترعين وعددهم 638 مقترعا، موزعين على قلمي اقتراع في مركز واحد.

أما في الأردن، انطلقت عملية الاقتراع عند السابعة صباحا بالسفارة اللبنانية، ويبلغ عدد الناخبين الإجمالي 483، بينما يبلغ عدد المسجلين في مصر 709، موزعين على السفارة اللبنانية في القاهرة والقنصلية اللبنانية بالإسكندرية.